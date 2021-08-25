رابط التقديم لكلية الشرطة موقع وزارة الداخلية 2021 والاوراق المطلوبة academy.moi.gov.eg

رابط التقديم لكلية الشرطة حيث يعتبر من الكلمات الأكثر بحثاً حاليا بين طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتاق بكلية الشرطة 2021 من طلاب الصف الثالث الثانوي العام والازهري وهناك اهتمام من اولياء الامور الذين يريدون أن يلتحق ابنائهم بكليه الشرطه وكانت وزاره الداخليه قد أعلنت رسميا عن قبول دفعه جديده من الطلاب الناجحين في الثانويه العامه وقد حددت شرط القبول الحد الادنى في المجموع 65 في المئه للطلاب الحاصلين على الثانويه العامه هذا العام وسوف تبدا وزاره الداخليه في تلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها كليه الشرطه لجميع طلاب الثانويه العامه الناجحين بحد ادني 65 في المئه وما يعادل من الطلاب الناجحين في الثانويه الازهريه والطلاب الحاصلين على ليسانس حقوق، يمكن للطلاب الذين لديهم دور تاني التقدم لأكاديمية الشرطة للالتحاق بها سواء كانوا من طلاب الثانوية العامة أو من طلاب الثانوية الازهرية حيث يستمر التقديم حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ويكون التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وسيتم تحديد موعد الاختبارات التي سيحضرها الطالب وعليه اجتيازها اولاً قبل القبول.
من ابرز الشروط التي اعلنت عنها وزاره الداخليه في مصر حتى يتم قبول الملتحقين بكليه الشرطة
- اولا ان يكون الطالب مصري ومن ابوين مصريين
- وان يكون حسن السير والسلوك وان لا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى قضايا جنائيه او مخله بالشرف
- والا يكون قد تم فصله من الخدمه في الحكومه او صدر ضده قرار تاديبى
- كما يجب ان لا يقل طوله عن 170 سم والا يزيد سنه في اكتوبر القادم عن 22 عام
- وان يكون كامل اللياقه الطبيه والصحيه والنفسيه
- حيث يجب ان يجتاز الكشف الطبي و اختبارات اللياقه وان لا يكون متزوج اثناء قيده في الأكاديمية
- اولا يقوم الطالب دخول موقع وزاره الداخليه
- بعد ذلك يقوم باختيار موقع اكاديميه الشرطه
- ثم ادخل الرقم القومي الخاص به ورقم جلوسه في الثانويه العامه
- سوف تظهر للطالب البيانات الخاصه بي سوا الاسم كاملا والمجموعه الذي حصل عليه في الثانويه العامه وكذلك المنطقه التابع لها
- بعد ذلك سوف يظهر امام الطالب ثلاثه ايام عليه ان يختار يوم يتم اجراء الاختبارات الخاصه بالقبول في كليه الشرطه.
سيكون التقديم متاح لجميع الطلاب الذين نجحوا هذا العام والعام الماضي في الثانوية العامة والثانوية الازهرية ومايعادلها من الشهادات ومطلوب احضار هذه الأوراق أثناء التقديم:
- أولاً شهادة ميلاد الطالب
- احضار أربع صور شخصية
- بطاقة الرقم القومي للطالب
- شهادة الثانوية العامة وتكون الشهادة معتمدة من الادارة التعليمية التابع لها الطالب.
الوسوم
رابط التقديم لكلية الشرطة حيث يعتبر من الكلمات الأكثر بحثاً حاليا بين طلاب الثانوية العامة الذين يرغبون في الالتاق بكلية الشرطة 2021 من طلاب الصف الثالث الثانوي العام والازهري وهناك اهتمام من اولياء الامور الذين يريدون أن يلتحق ابنائهم بكليه الشرطه وكانت وزاره الداخليه قد أعلنت رسميا عن قبول دفعه جديده من الطلاب الناجحين في الثانويه العامه وقد حددت شرط القبول الحد الادنى في المجموع 65 في المئه للطلاب الحاصلين على الثانويه العامه هذا العام وسوف تبدا وزاره الداخليه في تلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في الالتحاق بها كليه الشرطه لجميع طلاب الثانويه العامه الناجحين بحد ادني 65 في المئه وما يعادل من الطلاب الناجحين في الثانويه الازهريه والطلاب الحاصلين على ليسانس حقوق، يمكن للطلاب الذين لديهم دور تاني التقدم لأكاديمية الشرطة للالتحاق بها سواء كانوا من طلاب الثانوية العامة أو من طلاب الثانوية الازهرية حيث يستمر التقديم حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، ويكون التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وسيتم تحديد موعد الاختبارات التي سيحضرها الطالب وعليه اجتيازها اولاً قبل القبول.
من ابرز الشروط التي اعلنت عنها وزاره الداخليه في مصر حتى يتم قبول الملتحقين بكليه الشرطة
- اولا ان يكون الطالب مصري ومن ابوين مصريين
- وان يكون حسن السير والسلوك وان لا يكون قد سبق الحكم عليه فى اى قضايا جنائيه او مخله بالشرف
- والا يكون قد تم فصله من الخدمه في الحكومه او صدر ضده قرار تاديبى
- كما يجب ان لا يقل طوله عن 170 سم والا يزيد سنه في اكتوبر القادم عن 22 عام
- وان يكون كامل اللياقه الطبيه والصحيه والنفسيه
- حيث يجب ان يجتاز الكشف الطبي و اختبارات اللياقه وان لا يكون متزوج اثناء قيده في الأكاديمية
- اولا يقوم الطالب دخول موقع وزاره الداخليه
- بعد ذلك يقوم باختيار موقع اكاديميه الشرطه
- ثم ادخل الرقم القومي الخاص به ورقم جلوسه في الثانويه العامه
- سوف تظهر للطالب البيانات الخاصه بي سوا الاسم كاملا والمجموعه الذي حصل عليه في الثانويه العامه وكذلك المنطقه التابع لها
- بعد ذلك سوف يظهر امام الطالب ثلاثه ايام عليه ان يختار يوم يتم اجراء الاختبارات الخاصه بالقبول في كليه الشرطه.
سيكون التقديم متاح لجميع الطلاب الذين نجحوا هذا العام والعام الماضي في الثانوية العامة والثانوية الازهرية ومايعادلها من الشهادات ومطلوب احضار هذه الأوراق أثناء التقديم:
- أولاً شهادة ميلاد الطالب
- احضار أربع صور شخصية
- بطاقة الرقم القومي للطالب
- شهادة الثانوية العامة وتكون الشهادة معتمدة من الادارة التعليمية التابع لها الطالب.
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