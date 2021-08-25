معرفة نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول بالعراق سبب تأخر إعلان أسماء الناجحين

نتائج الثالث متوسط 2021 ، ما زلنا نتابع معكم كل ما هو جديد من أخبار عن إعلان نتائج الثالث المتوسط في العراق، حيث انتهت الطلاب والطالبات من امتحانات نهاية العام للثالث متوسط أول أمس، وسترقب الجميع الآن لحظة إعلان النتيجة، ويود الجميع أيضاً معرفة الروابط التي سيتم طرح النتائج من خلالها للحصول على نتائج الثالث متوسط 2021 دون الحاجة للبحث الكثير عنها عبر الإنترنت، ونحن في هذا المقال سنعمل جاهدين على جلب بعض الروابط التي سيتم طرح النتيجة عبرها.

نتائج الثالث متوسط 2021

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول ، نشرت وزارة التربية العراقية عبر قناتها على التلجرام منشوراً تعدوا من خلالة جميع طلال الثالث المتوسط إلى التفائل، مُشيرة أنها تساعد كافة الطلاب والطالبات في عملية التصحيح، مؤكدة أن المدرس يتوجه نحو الإيجابية في تصحيح أوراق الامتحانات، بمعنى أن الطالب إذا كان يستحق ثلاث درجات المدرس لديه شك أنه يستحق أكثر يذهب المدرس إلى الدرجة الأعلى وليس للأقل.

هذا وسوف يتم إعلان نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول في بغداد, كربلاء, نتائج الثالث متوسط 2021 صلاح الدين, نينوي, دهوك, السليمانية, نتائج الثالث متوسط 2021 بابل, ذي قار, البصرة, صلاح الدين, كركوك, نتائج الثالث متوسط 2021 المثنى, ميسان, النجف, واسط, الديوانية, الأنبار, أربيل, الكرخ. وباقي المحافظات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2021

وفي خبر عاجل، أكدت وزارة التربية أن نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول ستكون متوفرة خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى، وسوف تنشر روابط الاستعلام عن النتائج فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وفرز أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق.

هذا وسوف وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث متوسط 2021 ، على مراحل متتالية، وكانت وزارة التعليم العراقية قد أعلنت منذ فترة عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2021 لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا وذكرت أنه قريبا سيتم رفع نتائج الثالث المتوسط 2021 النجاح، كما يُمكنكم الإطلاع على نتائج الثالث متوسط 2021 من خلال ملفات pdf ستوفرها وزارة التربية العراقية، وسيتم تفعيلها فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح التي تعمل عليها الوزارة حاليا. نتمنى النجاح لجميع طلبة وطالبات الثالث متوسط.

نشرت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم “نتائج الثالث متوسط العراق 2021” منشور منذ الساعات القليلة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11-8-2021 ، يُفيد أن وزارة التربية العراقية، أوضحت أنه سيتم إعلان نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الأول بجميع محافظات العراق تباعاً خلال اليومين المقبلين، ونشرت الصفحة رابط موقع النجاح للحصول على النتائج، ولكن نحن لم نتأكد من هذا الرابط حتى نُدرجه هنا، وسوف نواصل التحقق من ذلك.

تحديث: تسود حالة من القلق والتوتر بين جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بسبب تأخر إعلان نتائج الثالث متوسط في عموم المحافظات العراقية، وكانت وزارة التربية العراقية قد أوضحت سبب ذلك، مُشيرة أن عمليات المراجعة والتدقيق ما زالت مستمرة بالإضافة أنها أوشكت على الانتهاء منها، مؤكدة على جميع الطلاب والطالبات ضرورة ضبط النفس والانتظار قليل من الوقت وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الأول عما قريب عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال قناتها الرسمية على موقع تلجرام.