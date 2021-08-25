كيفية التسجيل في منحة 300 دينار المقدمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية تونس

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عمر شويل - جدة التسجيل في منحة 300 دينار، يزداد البحث في تونس عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة المساعدات الاجتماعية 2021 Amen Social Tn inscription . هذه المنحة المقدمة للأسر الفقيرة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرون من شهر أغسطس الجاري. وقد تم تحديد الخطوات ورابط تسجيل منصة أمان التونسية. كما تم الإعلان عن بداية عملية التسجيل في المساعدات الاجتماعية amen social tn اليوم الثلاثاء الموافق لـ 24 أغسطس 2021. وتسعى الحكومة التونسية إلى تقديم يد المساعدة للموا طنيها من الفقراء والمعوزين. خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد. وتأثيرها بشكل كبير على دخل المواطن بصفة خاصة والاقتصاد التونسي بصفة عامة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سوف نتعرف على كيفية التسجيل للحصول على منحة المساعدات الاجتماعية المقدمة من طرف الدولة التونسية.

التسجيل في منحة 300 دينار

بعدما اجرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بحث معمق حول الحالة الاجتماعية للمواطنين في تونس أصحاب الدخل الضعيف. والذين لا يتقاضون أي دخل حكومي. أعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين عن بداية تقديم يد المساعدة وبدأ استقبال ملفات التسجيل غدا الثلاثاء. وتسعى الحكومة السعودية المؤقتة إلى مساعدة مواطنيها وتلبية جميع الاحتياجات خاصة المعيشية في ظل نقص العمل وتهاوي الاقتصاد التونسي في الفترة الحالية. وفي الفقرة التالية سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منحة 300 دينار

من خلال القرار الأخير الموجود في الصورة ادناه والمتضمن النصوص القانونية التي تحكم عملية التسجيل من اجل الحصول على منحة 300 دينار المقدمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والتي يتم التسجيل فيهما من خلال الدخول على منصة امان المساعدة الاجتماعية 2021 amen social tn. كما تحدد هذه النصوص القانونية شروط الانتفاع بالمساعدات المالية التي تقدمها الدولة التونسية في الظروف الاستثنائية.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بداية عملية التسجيلات في منصة المساعدات الاجتماعية للحصول على منحة 300 ينار 2021 التي سوف يبدأ صرفها بتاريخ 1 سبتمبر 2021 وبمجرد استكمال الإجراءات الخاصة بتوزيع المساعدات على الأسر الفقير والمواطنين محدودي الدخل والأفراد الذين تضرروا من انتشار وباء كورونا في مختلف مناطق الولايات التونسية وللتسجيل في المنحة المقدمة من طرف المساعدات الاجتماعية يجب اتباع الخطوات التي شرها وزير الشؤون الاجتماعية في هذا الفيديو.

الولوج إلى رابط منصة أمان التونسية amen.social.tn واتباع كافة خطوات التسجيل المدونة أدناه. كما يمكن التسجيل في المنصة عن طريق بطاقة التعريف الوطني بالاتصال بالرقم الذي وضعته وزارة الشؤون الاجتماعية 1021

خطوات التسجيل في منصة أمان amen.social.tn

أولا: بعد الولوج على رابط منصة امان الموجد في اعلى المقال يتم تسجيل حساب افتراضي.

ثانيا: التسجيل على رقم الهاتف *1021*

ثالثا: كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية

رابعا: الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة من قبل المنصة

خامسا: الضغط على مربع تسجيل وانتظار قبول التسجيل في المنحة المقدمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية.

منصة المساعدات الاجتماعية 2021

يتم التسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية التونسية amen social inscription من اجل تمكن الفقراء والمحتاجين وأصحاب الدخل الضعيف ومحدودي الدخل وكل الأفراد الذين تضرروا في تداعيات انتشار فيروس كورونا من الحصول على المنحة المقدمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس التي تقدم المساعدات المالية الضرفة والاستثنائية ويتم ذلك من خلال التسجيل في منحة 300 دينار.