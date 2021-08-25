رونالدو يريد الرحيل عن يوفنتوس.. وعينه على فريق إنجليزي

ذكرت تقارير رياضية في فرنسا، أن نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يعكغ على على رسم خطة تنقله إلى فريق مانشستر سيتي، إذا تخلى الأخير عن السعي وراء هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن رونالدو الذي يبلغ 36 سنة، طلب على الأرجح أن يرحل عن يوفنتوس الإيطالي، بعدما قضى ثلاثة أعوام في الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يحاول إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، تتضمن إيمريك لابورت أو برناردو سيلفا.

وأوردت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن يوفنتوس يضع شرط الحصول على 30 مليون يورو أو استبدال رونالدو بلاعب مشابه له من مانشستر سيتي.

وقالت الشبكة الإيطالية إن يوفنتوس يطلب أن يكون غابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن الصفقة التبادلية بين الفريقين.

وفي مؤشر على هذا "التوتر"، جلس رونالدو على دكة البدلاء، يوم الأحد، في مباراة أمام فريق أودينيزي، انتهت بـ2-2، في إطار دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

في غضون ذلك، حاول نائب رئيس فريق يوفنتوس، بافيل نيدفيد، أن يقلل من شأن ما أثير حول جلوس رونالدو على دكة البدلاء خلال المباراة.

وصرح المسؤول الرياضي "لن نقوم باختلاق قصص مثيرة، ما دامت غير موجودة أصلا"، ثم أضاف "لقد تقاسمنا هذا القرار، أي الجلوس على دكة البدلاء، مع اللاعب، وكان ذلك في بداية الموسم، وهو ليس في أتم اللياقة بطبيعة الحال".

وذهبت تقارير صحفية أخرى إلى أن رونالدو ينوي العودة إلى فريق ريال مدريد الذي غادره في وقت سابق من أجل الذهاب إلى يوفنتوس في صفقة بلغت 99 مليون جنيه إسترليني.

لكن مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، غرد نافيا، وقال إن رونالدو أسطورة مدريد فعلا، لكنه نفى تطلعه إلى التعاقد مع "الدون".