رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الاول بالرقم الامتحاني وزارة التربية العراقية

نتائج الثالث متوسط 2021 ينتظر العديد من الطلاب قي العراق ظهورها خلال الساعات القادم حيث من المنتظر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد موعد اعلان نتيجة الصف الثالث متوسط العراق، كانت امتحانات الثالث المتوسط قد بدأت رسمياً في الاول من شهر أغسطس، تحت اجراءت شديدة لحماية الطلاب تحت اشراف وزارة الصحة والتعليم، وجار الآن انتهاء كافة لجان التصحيج من عملها ثم القيام بعدها برصد درجات الناجحين في الثالث المتوسط.

اعلان نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

هناك حالياً حالق قلق شديدة بين أولياء الامور لطلاب الثالث متوسط يرغبون في الاطمئنان علي نتائج الطلاب، حيث يعتقدون أن اعلان نتائج الثالث المتوسط قد تأخر كثيراً هذا العام وذلك بعد أن كان مقرر أن تبدأ الامتحانات في شهر يوليو الماضي الا أنه قد صدر قرار بتأجيل امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي،وذلك بعد الموجدة شديدة الحرارة التي لم تحدث منذ سنوات، وبسببها حدث انقطاع مستمر للكهرباء في العديد من الاماكن بالعراق وكان من الصعب أن يذهب الطلاب للامتحانات في هذا الوقت.

رابط نتيجة الثالث المتوسط

صرح المتحدث باسم وزارة التربية العراقية حيدر فاروق أنه قد دخل الامتحانات من طلاب الصف الثالث المتوسط أكثر من 650 ألف طالب وطالبة كانوا قد أدوا امتحانات الثالث المتوسط، ومن المنتظر أن يتم اعلان نتيجة الثالث عبر رابط وزارة التربية العراقية، وسيتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط في كل محافظات العراق كركوك ونينوي والانبار وبابل والبصرة وبغداد وصلاح الدين والسيلمانية والمثني وميسان وكربلاء وكافة المحافظات.

اولا يقوم الطالب للبحث عن نتيجته بالنقر علي رابط اوزارة التربية العراقية.

سيكون مطلوب تسجيل بيانات الطالب حيث يتم ادخال الاسم ثلاثي الخاصب بالطاب الذي دخل امتحانات الثالث متوسط

ثم بعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس الخاص به.

يمكن للطالب ايضا تسجيل المنطقة التابعة له، واسم المدرسة الذي ادي الطالب امتحانه بها

ويقوم بعد ذلك باختيار الصف

الخطوة التالية هي القيام بالضغط على استعلام.

سوف تظهربعدها سوف تظهر نتيجة الطالب

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط