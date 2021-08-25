LINK موقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021 ورابط التسجيل الإلكتروني في الكلية الحربية 2021

تصدر موقع تنسيق الكليات العسكرية 2021 من اجل تقديم الكلية الحربية 2021 محل بحث الآلاف من طلاب الناجحين هذا العام في الثانوية العامة عن تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2021 ورابط ليتمكنوا من تقديم أوراق الالتحاق بهم فهي بالنسبة للكثير من طلاب الثانوية العامة حلم يسعون إليه لما تتمتع به الكليات والمعاهد العسكرية من مزايا كما انها تمتاز بقبول بمجموع وتنسيق منخفض ليتمكن الكثير من الطلاب التقديم والالتحاق بها.

تنسيق الكليات العسكرية 2021

وكان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2021 قد أعلن الحدود الدنيا للقبول في الكليات والمعاهد العسكرية 2021 للطلاب الناجحين في الثانويه العامه والثانويه الازهريه ايضا الدبلومات الفنية الراغبين في التقديم وتنطبق عليهم شروط القبول فيها كما صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وللحصول على تنسيق كليات والمعاهد العسكرية بما تشمله من تخصصات (الحربية والجوية والبحرية) سوف نقدم لكم نبذة عن التنسيق لهذا العام وهي كالاتي.

تنسيق الكلية الحربية 2021

أولا تنسيق الكلية الحربية: يجب أن يحصل الطالب المتقدم ويحمل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو مايعادلها بحد أدني على 70% فأكثر في، كما تقبل الكلية حملة المؤهلات العليا كضباط متخصصين.

تنسيق الكلية البحرية 2021

ثانيا تنسيق الكلية البحرية: يجب أن يحصل الطالب المتقدم ويحمل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو مايعادلها بحد أدني على 70% فأكثر.

تنسيق الكلية الجوية 2021

ثالثا تنسيق الكلية الجوية: أن يكون الطالب حاصلا على 65% فأكثر في الثانوية العامة.

تنسيق المعهد الفني العسكري: المجموع 60% فأكثر، وطلاب الدبلومات الفنية الصناعية ومدارس التعليم المزدوج مع وزارة الدفاع بمجموع 75% فأكثر.

التسجيل الإلكتروني في الكلية الحربية 2021

كما يمكن للطلاب الراغبين في تقديم الكلية الحربية 2021 الذهاب إلى مقر الكلية الحربية وسحب كراسة شروط التقديم وايضا التقديم من خلال الموقع الإلكترونى الخاص فى تنسيق القبول بالكليات العسكرية من خلال إدخال بياناتهم حتى يتمكنوا من تحديد موعد إجراء الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكلية، او من خلال التسجيل الإلكتروني في الكلية الحربية 2021 عبر موقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021.

واعتبر هذا العام استثنائيا بالنسبة لسير العملية التعليمية في مصر حيث ان هذه الدفعة “دفعة التابلت” هي أول دفعة تطبق عليها النظام الجديد في التعليم “النظام الالكتروني” الذي كان أول حصاده انخفاض المجاميع وبالتالي ترتب عليه إنخفاض التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية لهذا العام 2021.