بوتين: إجبار المواطنين على تلقي اللقاح ضد كورونا غير مقبول 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إجبار المواطنين على التطعيم ضد فيروس كورونا أمر غير مقبول، داعيا إلى ضرورة إقناع المترددين بتلقي اللقاح.
وقال بوتين خلال مؤتمر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، اليوم الثلاثاء: "بالطبع لا ينبغي إجبار أحد.. ومن غير المقبول تماما ممارسة الضغط الذي يتعرض الناس بعده لخطر فقدان عملهم".
وأعرب رئيس الدولة عن اعتقاده بوجوب إقناع المواطنين بضرورة تلقي اللقاح بإلحاح لكن مع احترامهم التام.
وفي وقت سابق عبر بوتين عن اعتقاده بأن التطعيم من كورونا هو الطريق الأفضل لتجاوز الجائحة.
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