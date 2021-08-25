جونسون يعلن إجلاء حوالي 9 آلاف شخص من أفغانستان 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إجلاء حوالي 9 آلاف شخص من أفغانستان، مؤكدا "أننا سنستمر بعملية الإجلاء حتى آخر لحظة".

وفي مؤتمر صحفي عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع بشأن أفغانستان، رأى جونسون أن الوضع في مطار كابل لا يشهد أي تحسن، واصفا الأوضاع في المطار بأنها "مروعة".

وشدد على أن "بريطانيا على ثقة بإمكانية إجلائها آلاف آخرين"، مرجحا تشكيل حكومة "طالبان" في كابل.

وأشار إلى أن مجموعة الدول السبع لم توافق فقط على نهج مشترك للتعامل مع عمليات الإجلاء ولكن أيضا على خريطة طريق للتعامل مع "طالبان"، وقال: " مجموعة السبع وافقت على أن شرطها الأول لطالبان هو منح ممر آمن للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أغسطس".

وأضاف: "الشرط الأول الذي نضعه في مجموعة السبع هو أنه يتعين عليهم ضمان الطريق الآمن، حتى 31 أغسطس وما بعد الممر الآمن لأولئك الذين يريدون الخروج".