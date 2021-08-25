أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتحدث عن التأسيس والحرب الاقتصادية ويشيد بقائد انصار الله (نص الكلمة)

رئيس المؤتمر يتحدث عن التأسيس والحرب الاقتصادية ويشيد بقائد انصار الله (نص الكلمة)رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئبس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا مشتركا للجنة العامة والامانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء.

وفي الاجتماع الذي بدأ بالسلام الوطني قرأ المجتمعون الفاتحة على أرواح كل شهداء اليمن الذين استشهدوا دفاعا عن الأرض والعرض.

واستعرض الاجتماع آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية ،مهنئا كل قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر التي يحتفل المؤتمريون والمؤتمريات بها اليوم .

وأدان الاجتماع كل حملات الإساءات التي تستهدف رئيس وقيادات المؤتمر الشعبي العام سواء أكانت صادرة من الداخل أو الخارج .

وقد القى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس كلمة في اللقاء جاء فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

الأخوة أعضاء اللجنة العامة

الأخوة أعضاء الأمانة العامة

الأخوة رؤساء الفروع في المحافظات والجامعات

الأخوة المشاركين معنا في هذا اللقاء

اسعدتم بالخير صباحا

في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس مؤتمرنا الشعبي العام المؤتمر اليمني المؤتمر الذي انبثق من الشعب وإلى الشعب ليس عن طريق أي اتجاهات وليس عن طريق أي تكتلات أو منهجيات أو أدبيات خارجية أو أجنبية وإنما أتى من صلب الشعب اليمني أتى من كل قرية في اليمن ومن كل عزلة في اليمن لم يأت فرضاً وما الاخرين الذين نفذوا انشائه إلا كانوا ينفذون ارادة وتمنيات الشعب اليمني بكله.

هذا التنظيم الذي لا أقول أنه حزب وإنما أقول هذا تنظيم سياسي شعبي يمني منبثق من التربة اليمنية موجود في كل قرية يمنية في كل عزلة يمنية في كل مدينة يمنية ليس مؤدلج وليس على أساس أنه يعتمد النظرية سواء كانت قومية أو ماركسية أو لينينية أو مذهبية وإنما يعتمد اعتمادا كاملا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو المؤتمر الشعبي العام.

عندما قام المؤتمر الشعبي العام كلاً يقول أنه صاحب الفكرة، وكلاً يقول إن هذا المؤتمر هو الذي أدى فكرته أو الانشاء احنا نقول فلتأتي الفكرة من اي كان حيا به انه يدي لنا فكره إنشاء مؤتمرنا لكن احنا في النهاية ما يعتمد إلا على الذي أقام الفكرة وإنشأ الفكرة هذه أمور يجب أن تكون واضحة وهذه الذي أنشأ الفكرة وأقام الفكرة هم كثير حوالي 1000 وضموا إليهم المؤتمر التكميلي أكثر من حوالي 500 هؤلاء هم الذي أنشاوا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر..

المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الماضية كان له دور ولا ينسى هذا الدور دور على أساس أنه على مدى تحقيق الوحدة دور على أساس في الأمن والاستقرار دور على أساس في إنجاز المشاريع والمؤسسات حتى إذا كانت هذه الأشياء قليلة لكن نقول أنها شيء كثير في اليمن بشكل كامل.

نحن الأن في السنة السابعة لمواجهة العدوان والحرب خلال سبع سنوات الشعب اليمني كان له دور كبير في صد هذا العدوان وفي الحرب ومواجهة العدوان بمختلف تشكيلاته العدوان السعودي الإماراتي ومن ورائهم، هذا العدوان الذي قضى على اليمن دمر كل ما انشئ من طرقات من مدارس من مشاريع ومستشفيات من كل الاشياء لم يحقق أي انتصار بل هزم شر هزيمة في مختلف الجبهات لذا هم بدوا ينتقلوا إلى المرحلة الثانية شافوا ان المرحلة الأولى ما نجحت والحرب ماقطعت شافوا أن اليمنيين صامدين، وان اليمنيين حققوا انجازات في دحر العدوان امتداداً في تاريخهم الطويل في مواجهة العدوان، عبر المراحل التاريخية السابقة لأن اليمن سميت مقبرة الغزاة، واليمنيين يطبقوا ما فعله اباءهم وأجدادهم في مواجهة كل دخيل وكل مستعمر لليمن، انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الحرب الاقتصادية، وهذه الحرب الاقتصادية أشد فتكاً من الحرب العسكرية لأنها حرب جوع وحرب بطون.

لمن لشرعية يدعوا انها شرعية وهي ليست شرعية، شرعية بنفسها شرعية خلقوها هم، شرعية صنفوها كما يريدون، هي التي سببت المشاكل للشعب اليمني، شعب حر نزيه، يجروا على من يدعوا أنهم شرعية إلى الأمم المتحدة يطبقوا عليهم البند السابع، والبند السابع أي خضعنا للوصاية حق مجلس الأمن والوصاية حق الأمم المتحدة وهذا ندينه وندين من سواه ومن سعى إليه.

الشرعية هذه هي ليست شرعية، شرعيتهم هم، شرعية من يريدون ان يستعبدوا الشعب اليمني بها، هل تصوروا انه يجي لك واحد يصدروا عملة جديدة طباعة جديدة، تحد الاقتصاد تحد سعر الريال اليمني ومع ذلك من هم الذي طبعوا العملة عايشين في الهواء ما تعرف أين مكانهم، هل أحد يطبع عملة ولا يستطيع أن يتابعها ولا يشتغل فيها أو يحميها في الأماكن التي يعتبر أنه موجود فيها

عبر التاريخ دائماً من يستعين بأجنبي سواء كان بعيد أو قريب، الأجنبي أجنبي، وكلنا نعاني من الأجنبي ابتداءً من يوم دخلوا لليمن، وشوفوا كلكم التاريخ، من يوم بدءوا الاحباش والفرس والأتراك، وحتى الحرب الأخيرة، من دخل اليمن لن يخرج، ما يخرج إلا بمقاومة مايخرج إلا بتضحيات الشعب اليمني وهؤلاء الذي استعانوا بالأجنبي على بلادهم سواء كان الاجنبي قريب أو بعيد هو أجنبي، واذكروا كلامي هذا، سيأتي اليوم الذي يحقق السلام في اليمن، ولكن هؤلاء الذين تدخلوا باسم اعادة شرعية لن يخرجوا من اليمن إلا بالجهاد المقدس وحرب التحرير حتى يخرجوا من كل الأراضي اليمنية.

هذه الحرب قادوها ناس يستحقون التقدير ويستحقون الاحترام الذين يكافحون في كل الجبهات من كل فئات الشعب اليمني هم الذين يقامون في الجبهات، هؤلاء يقدمون رؤوسهم ويضحوا ويقدموا كل شيء ومع ذلك لا يمنون، ومع ذلك لم نعرف من هم المجاهدين الصحيح من المجاهدين الآخرين، المجاهدين هم الذين في الجبهات الذي لم نسمع عن أسمائهم ولم نسمع بأنهم تقولوا، أما الذي هم جالسين في المدن فهم كلام قطقطة .

وهنا تأتي المناسبة أن نشكر انصارالله وقائد أنصار الله هم الذين قادوا المسيرة، يجب أن نكون صريحين لولاهم ما الشعب اليمني قام ورائهم يدافع عن اليمن بشكل كامل وسيأتي اليوم التاريخ عندما نذكر أو عندما أن يذكر أنه في كل زمان وفي كل مكان يكون في قائد مبرز يقود الشعب اليمني في مواجهة المستعمر والدخيل زيما انه كان في قادة في مواجهة الأحباش وفي قادة في مواجهة الاتراك وقادة في مواجهة الفرس، في قادة الآن يقودوها والذي يقود هذه المعركة سيخلد أسمه في التاريخ هو الأخ المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي، هذا كلام صحيح يجب أن نكون صريحين، والتاريخ سيقول هذا الكلام.

احنا في المؤتمر الشعبي العام نحن في الداخل وأيدينا في أيديهم وجالسين داخل اليمن ومشاركين معهم بكل صغيرة وكبيرة، ومع ذلك لم نسلم من أذى بعض صحفييهم وأنا اقولها بصراحة لنا صابرين أربع سنوات وهم يدقوا فينا بالسرحة والرجعة هذا إرهاب إعلامي، الارهاب العسكري أهون، الارهاب العسكري سنواجهه السلاح بالسلاح، لكن الإرهاب الإعلامي أشد فتكاً لأن عندنا أخلاق ورجولة لن نرد عليهم ولا يمكن أن نرد عليهم لماذا؟. لأننا لو ردينا عليهم سنكون مثلهم فيجب أن نترفع

بدأوا يتكلموا على رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية ليست وهب ولا واحد يدي لواحد ولا ان واحد يقول هذا رئيس وهذا مش رئيس، رئاسة الجمهورية يمنحها الشعب اليمني، رئاسة الجمهورية تتم عن طريق الانتخابات والصناديق وليس عن طريق الوراثة.

المؤتمر ليس شعار أعلقه وانزله بتويتر والفيس بوك، شعار المؤتمر هي الالتزام بالميثاق والنظام الداخلي وبكل ما يتعلق فيه، أي يد تمتد إلى العدو مالياً سياسياً فهو أساساً يجب أن يحارب .

لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الحديث، الأمر واضح وجلي ولا نريد أن ندخل في أي مناوشات مع الآخرين الذي هم في الخارج، النظام الداخلي واضح وجلي ولا نقول فيه، إلا من التزم بالنظام الداخلي والميثاق الوطني ويلتزم بقيادة المؤتمر فهو منا ومن لم يلتزم فهو ليس منا.

