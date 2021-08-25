أخبار اليمن : ابو علي يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمر

ابو علي يهنئ بذكرى تأسيس المؤتمرهنأ عميد البرلمانيين اليمنيين ، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ زيد محمد ابو علي قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر ، وفي مقدمتهم الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ونوابه والأمين العام والأمناء المساعدين وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وكافة تكوينات المؤتمر التنظيمية .

وأكد الشيخ زيد ابوعلي ان المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوسطي المعتدل ، وأضاف بأن المؤتمر لم ينفرد بالسلطة ، ولم يكن محتكرا للدولة ، وقد أثبت ذلك خلال فترة حكمه بأنه حزب التعايش والتسامح ..

مشيراً بأن المؤتمر قدم خلال فترة مسيرته الوطنية النظالية تجربة ناجحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والفكرية وغيرها .

ولفت عضو اللجنة العامة الى أنه ورغم ماتعرض له المؤتمر ولازال يتعرض للعديد من المؤامرات في الداخل والخارج استطاع وبفضل قياداته الحكيمة والرشيدة وكذا بفضل وعي وتماسك قواعده - استطاع مواجهة تلك المؤامرات الخبيثة والحاقدة التي حاولت تقسيمه وتفكيكه.

