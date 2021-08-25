دودين : الغاء جميع اشكال الحظر بداية أيلول

دوت الخليج :- أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام المهندس صخر دودين ، أن الحكومة ماضية بقرارها وخطتها بالغاء ساعات الحظر الجزئي وفتح القطاعات بنسبة 100% اعتبارا من بداية الشهر المقبل .
وبين دودين : انه لاتراجع عن القرار ، مبينا ان الوضع الوبائي مطمئن وان حملة التطعيم الوطني تسير وفق الخطة الموضوعة لها ،داعيا المواطنين الى الاقبال على تلقي المطاعيم والتسجيل على المنصة الالكترونية لهذه الغاية ، مبينا ان التطعيم الوسيلة الافضل والانجع في حماية المجتمع من هذا الوباء ، مشيرا الى ان الحكومة مستمرة بتطبيق الاجراءات الكفيلة بحماية صحة المواطنين من خلال استمرار التطعيم ، مشيرا الى ان سمو ولي العهد يركز كل يوم على موضوع المطاعيم وضرورة تكثيف الجهود والحملة لحث الناس على تلقيها ، وفق الرأي .
وكانت الحكومة قد أعلنت عن وضع خطّة تدريجيّة واضحة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن ، وقد نفذت المرحلة الاولى والثانية وقريبا ستبدأ بالثالثة .
والمرحلة الثالثة التي ستبدأ الاسبوع المقبل ، تستهدف العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة
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