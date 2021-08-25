14 طنا مساعدات طبية اردنية الى لبنان

دوت الخليج :- تسلم الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء عبر مطار رفيق الحريري الدولي 14 طناً من المواد الطبية المقدمة من المملكة الاردنية الهاشمية للمؤسسة العسكرية.

وتم تسليم الشحنة بحضور السفير الأردني في لبنان وليد الحديد وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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