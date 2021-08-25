فيديو وصور : حوارات ساخنة في لجنة الزراعة حول نظام عمال الزراعة .. شاهد

دوت الخليج - : نافشت لجنة الزراعة النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة وحضور أعضاء اللجنة الثلاثاء قضايا شائكة تتعلق بالزراعة بحضور أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي ومدير عام الضمان حازم الرحاحلة ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة وعبد الله الزبن رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه .

وناقشت اللجنة والحضور بعض المواد الواردة بنظام الزراعة رقم 19 لعام 2021 وأثره على القطاع من مختلف الوجوه .

وتوقفت اللجنة والحضور عند عمال الزراعة الوافدين والعقبات التي تواجه تجديد تصاريحهم حيث تم حل مشكلة تجديد التصريح لرب الاسرة ومزاعم عن استثناء عائلته ، وهو ما نفاه الحديدي والذي اتصل بمدير عمل الكرك ومن ثم فتح نقاش عبر الهاتف بين العلاقمة وبين الكرك حيث نفى مدير العمل بأن يكون هناك اي عقبات أمام تجديد تصاريح هؤلاء مع عائلاتهم .

وكان النائب جميل العشوش أثار القضية عندما قال بأنه تلقى شكاوى من عمال وافدين سمح لهم بتجديد تصاريحهم بينما حرمت عائلاتهم من ذلك ، وتم حل المشكلة والتأكيد على أن بإمكان العامل الزراعي الذي انتهى تصريحه منذ سنوات إعادة تجديده مع عائلته وبإعفاء كامل من الغرامات التي ترتبت عليه خلال السنوات السابقة .

ومن جهته ، قال حازم الرحاحلة مدير عام الضمان الاجتماعي إنه بات مشمولا بالضمان كل حيازة زراعية " نباتية ام حيوانية " إن كان عدد العاملين فيها ثلاثة أشخاص فأكثر ، كما وسيتم شمولهم شمولا جزئيا بتأمينات الأصابة بنسبة 2 % وبأن هذا القرار جاء للتخفيف على المزارع وسيعمل به اعتبارا من ايلول القادم لغاية نهاية 2022 وبعد ذلك سيتم شمولهم ببقية الضمانات التأمينية .

المدينة نيوز سجلت اجتماع اللجنة واليكموها بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا