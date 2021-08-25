ما هي اللقاحات المعتمدة في السعودية ؟

اللقاحات المعتمدة في السعودية هي اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بها وهي أيضا اللقاحات التي يسمح للحاصلين عليها من خارج السعودية الدخول إلى البلاد بعد رفع تعليق سفر المقيمين الأجانب والسماح بعودة المقيمين والعمالة إلى السعودية وفق الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور فيروس كورونا حيث تم إغلاق الاقتصاد لفترة وتعليق الخروج والدخول وتم السماح بالعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.

السماح بعودة الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه سيتم السماح بدخول المقيمين من الدول التي تم تعليق استقبال المسافرين منها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل سفرهم وأن يتم إثبات حالتهم الصحية كمحصن بجرعتين في تطبيق توكلنا حيث يعد هذا التطبيق هو الوسيلة الأهم لإثبات الحالة الصحية للمحصنين .

ويتيح تطبيق توكلنا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في السعودية الحالة الصحية التي تتمثل في واحدة من 3 حالات وهي محصن بجرعتين ومتعافي محصن بجرعة واحدة أو حاصل على جرعة واحدة وبانتظار الحصول على الجرعة الثانية بعد جدولتها في تطبيق صحتي.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

هناك 4 لقاحات معتمدة في السعودية وقد خضعت هذه اللقاحات للعديد من الاختبارات من قبل هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامتها ومأمونيتها على الأشخاص وهي كما يلي: