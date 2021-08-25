منصة سلفة موقع منصة سلفة .. لتمويل نقدي سريع من دون تحويل الراتب في السعودية ، توفر منصة سلفة للمواطنين في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول علي سلفة فورية ، لكي تساعدهم بجانب الراتب الشهري ، كما أنها متاحة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث أغلب المواطنين عن طريقة التقديم علي سلفة فورية ، من خلال منصة سلفة ، لذلك زادت الأبحاث بشكل ملحوظ بشأن هذا الموضوع في محركات البحث المختلفة ، والجدير بالذكر الأن أنه يجب توفير مبلع شهري ثابت يبدأ من أربعة الآلاف ريال سعودي ، لكي تتمكن من تقديم طلب سلفة عبر المنصة ، تابعوا معنا المقال الأتي لمعرفة كافة التفاصيل

منصة سلفة

يوجد بعض الشروط والأحكام لكي تتمكن من تقديم طلب سلفة عبر المنصة ، شروط تقديم طلب سلفة كما يلي :

من الضروري توفير مبلغ شهري ثابت لا يقل عن أربعة الآلاف ريال سعودي ، لكي يتم التمويل

يجب أن يكون عمر المتقدم علي طلب سلفة لا يقل عن ثمانية عشر عاما ، وقد يصل ستون عامل بعد الحصول علي الموافقة المطلوبة

يجب علي المتقدم أن يكون قد عمل في القطاع الخاص مدة لا تقل عن ستة اشهر، ومد لا تقل عن ثلاثة أشهر في عمل في القطاع الحكومي ، يجب التأكد من هذا الشرط قبل التقديم الإلكتروني

طريقة التقديم علي طلب سلفة

تعتبر منصة سلفة هي أفضل تمويل من دون تحويل الراتب الشهري في المملكة العربية السعودية ، كما توفر تقديم نقدي سريع وفوري ، وهذه تعتبر من أهم المميزات التي تتميز بها المنصة ، كما توفر تمويل بهامش ربح منافس عن باقي الشركات ، والآن نعرض لكم طريقة التقديم علي طلب قرص عبر منصة سلفة ، طريقة تقديم قرض عبر منصة سلفة كما يلي :

قومي علي رابط منصة سلفة الرسمي ثم قم بالضغط علي طلب تميل الأن بعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات بشكل صحيح وفي الأخير قم بإرسال الطلب

وهكذا تكون قدمت طلب تمويل فوري عبر منصة سلفة