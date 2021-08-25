“منحة 300 دينار” رابط تسجيل إعانة منصة أمان Amen Social Tn inscription تونس

تسجيل منصة أمان Amen Social Tn inscription الذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية بإتاحة وفتح باب التسجيل الغلكتروني لذوي الظروف الخاصة من أبناء الشعب والذي تنطبق عليهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء 25 أوت على يتم مراجعة جميع التسجيلات وتسلم رسائل اس ام اس على الهواتف النقالة للمسجلين.

رابط وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية، بعد عدد من الدراسات الهامة لأحوال العديد من فئات الشعب المستحقين للإعانة، بفتح باب التسجيل الإلكتروني على رابط موقع ومنصة أمان لجميع التونسيين للحصول على مبلغ 300 دينار تونسي، على أن يقوم الذين يسجلوا في المنصة الإلكترونية والراغبين في الحصول على المنحة أن تنطبق عليهم جميع شروط الاستحقاق لضمان الحصول على المنحة دون منع.

يكون بداية فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في الحصول على المنحة ابتداء من يوم 23 أوت 2021.

يتم التسجيل الإلكتروني على رابط الوزارة لاستقبال التسجيلات الرسمي لمنصة أمان.

أو يتم التسجيل على رقم الهاتف *1021* رقم بطاقة تعريف وطنية.

يستفيد من المنحة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية أصحاب الجرايات الضعيفة في حدود 180 دينار.

الفئات التي ليس لديها تغطية اجتماعية من أبناء المجتمع.

المنخرطين في مظلة الضمان الاجتماعي ذوي الدخل المنخفض.

لا تقوم الوزارة بشمول المسجلين لدي الضمان الصحي الذين هم مسجلون لدى وحدة النهوض الاجتماعي.

يبدا صرف المنحة ابتداء من الأول من سبتمبر 2021.

تصل للمستفيدين رسالة بقبول التسجيل على الهواتف النقالة.

بلاغ العموم بخصوص منحة 300 ديناركيفية تسجيل منصة أمان Amen Social Tn inscription والحصول على المنحة

يتم تحديد ألية الصرف للمقبولين في المنحة التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفها، حيث يتم إرسال رسائل اس ام اس على الهواتف النقالة لتأكيد القبول ويتم الصرف في المكان الذي يتم تحديده ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2021، والذي يتم عبر البنوك أو مكاتب البريد مع الحرص التام على التباعد الاجتماعي بين المستفيدين، وتقوم صفحة الوزارة على فيس بوك باستقبال استفسارات المواطنين والاستعلامات.

وتولي وزارة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية الاهتمام بالشعب في ظل العديد من التغيرات التي طرأت عليه بالأعوام القليلة الأخيرة، وذلك بتوفير رابط تسجيل منصة أمان الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض والفقراء كما يتم تحديد موعد موعد الصرف الالكتروني من مكاتب البريد الخاصة بكل منطقة يتبع لها المسجلين أو من خلال توفير الصرف من البنوك.

بمنحة من وزارة الشؤون الاجتماعية تقدير بقيمة 300 دينار تونسي تصرف مرة واحدة يتم عرض رابط تسجيل إعانة منصة أمان Amen Social Tn inscription وزارة الشؤون لصرف الإعانة لذوي الدخل المنخفض وفق العديد من الشروط التي يجب توفرها في الراغبين في التسجيل، وقد استفادت من هذه الإعانة مليون اسرة بالتسجيل اليوم والأمس إلكترونيا فيها.

يكون في تاريخ الدولة التونسية خاصة بعد عام 2011 العديد من التحديات، حيث كان الوضع الأمني ثم الوضع السياسي والذي كان يبدو أكثر استقرارا، إلا أن العديد من التداعيات السياسية والأمنية عانت منها الدولة في الأعوام الأخيرة، وجاء انتشار فيروس كرونا ليكشف الوضع السيء للدولة في ظل العديد من الإدارات الحالية وكان لزاما على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات المؤلمة.