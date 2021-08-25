استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون بايدن مذنب بسبب القضية الأفغانية

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع حديث للرأى، أن غالبية الأمريكيين يثقون فى وعد الرئيس جو بايدن، بإجلاء مواطنيه من أفغانستان، لكنهم يرون فى نفس الوقت أنه مذنب بسبب سوء إدارة عملية انسحاب القوات الأمريكية.





أوضح الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة "هاريس إكس" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة ذا هيل، إن 58% من الناخبين المسجلين أعربوا عن تصديقهم لبايدن فى تعهده، فى حين أبدى 42% عدم ثقتهم فيه. كما رأى 52% من الناخبين أن قرار بايدن بإرسال قوات مجددا إلى أفغانستان يشير إلى أنه مذنب بسوء إدارة الموقف فى القضية الأفغانية.

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