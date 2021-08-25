مقتل 12 شخصا فى انفجار منجم للفحم بكولومبيا

جدة - نرمين السيد - قالت الوكالة الوطنية للمناجم، حسبما نقل موقع "مونت كارلو"، إن الانفجار نجم عن مزيج من غاز الميثان وغبار الفحم، مشيرة إلى أن هذا المنجم لا يملك ترخصيا لاستخراج الفحم.

وأوضحت الوكالة العامة للمناجم فى أن نحو 60 % من القتلى الذى قضوا فى حوادث منجمية سقطوا فى مناجم غير مرخصة.

وسجلت كولومبيا العام الماضى مقتل 171 شخصا جراء حوادث مناجم فى مقابل 82 فى العام السابق.