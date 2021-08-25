لبنان يعلن ضبط 6 ملايين لتر وقود والقبض على 35 شخصًا لاحتكار المحروقات

جدة - نرمين السيد - قالت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان، إن كمية المحروقات المضبوطة مقسمة بين 119.8655 لتر بنزين و431.370 لتر مازوت، وجرى إلزام أصحاب المحطات على بيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية، مؤكدة أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة فى مستودعات خارج المحطات تفوق 5 ملايين لتر موزّعة بين 486.5420 لتر مازوت، و68174 لتر بنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التى تحتاج لها.

وأضافت مديرية أمن لبنان، أنه ألقى القبض على 35 شخصًا بتهم احتكار محروقات وتخزين مادة البنزين وبيعها فى السوق السوداء، ومخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، داعية المواطنين للتحلى بالمسئولية فى هذا الظرف العصيب، ومعاونتها فى مكافحة ظاهرتى الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوفرة.