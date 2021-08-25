التحالف يدمر مسيرة حوثية أطلقت تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط في السعودية.

وندد التحالف بـ"استمرار المليشيات الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وشدد على اتخاذه "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية". وتتكرر الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.

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