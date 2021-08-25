وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد سحب مئات العسكريين من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكان البيت الأبيض، قال إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أبلغ زعماء مجموعة السبع بأن الولايات المتحدة فى طريقها لاستكمال الانسحاب الأمريكى من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، وإن ذلك يعتمد على تعاون طالبان.

كما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساعدة الولايات المتحدة فى إجلاء أكثر من 70 ألف شخص منذ تصاعد الأحداث فى أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على الحكم، مؤكدا أن أمريكا تبذل مجهودا كبيرا لإجلاء دبلوماسييها من العاصمة كابول وأيضا الحلفاء.