عاجل.. روسيا تعتقل 31 إرهابياً فى 4 أقاليم

جدة - نرمين السيد - قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى بيان: "جهاز الأمن الروسى بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطنى الروسى، وفى إطار عملية خاصة فى كل من موسكو ونوفوسيبيرسك وياكوتسك وكراسنويارسك وكانسك وإقليم كراسنويارسك، تم الكشف عن نشاط لمنظمة (جماعة التوحيد والجهاد) الإرهابية، واعتقال 31 شخصًا بينهم قياديين".

وبحسب الأمن الروسي، فقد قام أعضاء الخلية بتجنيد وإرسال مجندين إلى مناطق النزاع وتمويل الإرهابيين فى سوريا إضافة إلى دعوات لارتكاب جرائم إرهابية.