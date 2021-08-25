المغرب.. انتهاء مهلة إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية

انتهت في المغرب، الأربعاء، المهلة المخصصة لإيداع الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الثامن من سبتمبر المقبل، على أن تنطلق الحملة الانتخابية الخميس.
وأعلنت السلطات المغربية فرض مجموعة من القيود خلال الحملة الانتخابية، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية المفروضة جرّاء تفشي جائحة "كوفيد-19".
ودعت وزارة الداخلية، المترشحين إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، ومنعت توزيع المنشورات على الناخبين.
وتعتبر هذه الانتخابات التشريعية الثالثة من نوعها في عهد الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد محطتين، الأولى عام 2012، والثانية عام 2016، والخامسة في عهد الملك محمد السادس.
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