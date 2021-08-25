منصة مدرستي طريقة تسجيل طالب جديد 1443 تسجيل دخول موقع schools.madrasati

نستعرض رابط تسجيل دخول منصة مدرستي طريقة تسجيل طالب جديد 1443 للطلاب المستجدين بالعام الدراسي الجديد، حيث يبحث أولياء الأمور في الوقت الحالي عن بعض الأمور التي تتعلق بالمنصة منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مثل رابط التسجيل في منصة مدرستي أو كيفية التسجيل في منصة العودة للمدارس الإلكترونية، وخطوات تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، بالإضافة إلى طريقة استرجاع بيانات منصة مدرستي لولي الأمر أو الطالب، ومن خلال ثقفني نوفر الإجابة على تساؤل البعض المتعلق بكيفية أو كيف أسوي حساب جديد في منصة مدرستي التعليمية، إلى جانب توفير العديد من الخدمات التعليمية التي يبحث عنها أولياء الأمور للتيسير عليهم عند تسجيل الأبناء الجدد في منصة مدرستي 1443.

منصة مدرستي طريقة تسجيل طالب جديد 1443

أطلقت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية نظام أو منصة مدرستي كخيار بديل للدراسة الحضورية في المدارس اعتباراً من العام الدراسي الماضي في ظل جائحة فيروس كورونا، وقد أسهمت المنصة منصة مدرستي في تحقيق الأهداف التعليمية التي تسعى إليها الوزارة، حيث نجحت المنصة الإلكترونية للتعليم عن بعد نجاحاً كبيراً خلال العام الدراسي السابق.

وذلك لكونها تضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تعمل على دعم عمليات التعلم والتعليم، حيث تم تقديم دروساً افتراضية آمنة عن طريق برنامج مدرستي مايكروسوفت تيمز الذي يتفاعل فيه المعلمين مع طلابهم ومناقشتهم والإجابة على كافة استفساراتهم، إلى جانب إسناد الواجبات المدرسية والأنشطة إليهم عن طريق منصتي مدرستي التعليمية، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي من خلال النقاط التالية:

اتباع رابط منصة مدرستي (schools.madrasati.sa). الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس من خلال النقر على الأيقونة الخاصة بها بالصفحة الرئيسية لمدرستي. بمنصة العودة للمدارس، قم بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”. تعبئة البيانات الأساسية وهي (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة ورقم الجوال). النقر على أيقونة “تحقق”. سيتم إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال المسجل تتضمن كود التحقق من البيانات الأساسية. تعبئة الكود في الخانة المخصصة لذلك، ثم النقر على زر “تحقق”.

وسيتم الانتقال للخطوة النهائية وهي تأكيد الحساب عن طريق منصة مدرستي madrasati، حيث ستظهر رسالة أمامك تفيد بإمكانية الاستفادة من خدمات منصة مدرستي ومنتجاتها مثل مدرستي مايكروسوفت تيمز teams إلى جانب أدوات الفصل الدراسي الإضافية، كما ستجد معلومات أو بيانات الدخول إلى منصة مدرستي للتعلم الإلكتروني (اسم المستخدم – كلمة المرور)، قم بالاحتفاظ بالبيانات لتسجيل الدخول بها في وقتٍ لاحق.

آلية استرجاع بيانات منصة مدرستي 1443

يمكنكم استرجاع بيانات منصة مدرستي التعليمية سواء كان المستفيد ولي أمر أو طالب من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا، ثم النقر على أيقونة الخدمات، ثم النزول حتى تصل إلى الخدمات التعليمية أو خدمات التعليم، ومن ثم النقر على بيانات منصة مدرستي توكلنا، وسيتم عرض اسم المستخدم للمستفيد والتابعين له، ومن يرغب في متابعة الخطوات بالتفصيل، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد 1443

أعلنت وزارة التعليم عن النموذج التشغيلي لاستئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال عن بعد عبر منصة مدرستي وعبر منصة روضتي للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وقد أرفقت بالنموذج الأمور التالية:

حضور طلاب المرحلتين عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي في الفترة المسائية من الساعة (3:30 حتى 7:00م). الحضور لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سوف يكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة (70%). القيام برفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي السعودية من جانب المعلم أو المعلمة.

منصة مدرستي العودة للمدارس 1443

في حال الرغبة في تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1443 من قبل ولي الأمر، فيتم ذلك من خلال منصة العودة للمدارس الإلكترونية، حيث توفر المنصة أيقونة تسجيل جديد التي يتم النقر عليها ومن ثم اتباع خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي بتعبئة البيانات الأساسية للمستفيد، ثم التحقق والتأكد منها.

وقد أضافت وزارة التعليم عام اليوم أيقونة روضتي عبر منصة مدرستي التعليمية، ويتم تسجيل الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية المخصصة لمرحلة رياض الأطفال 1443 من خلال تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالمستفيد، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال.