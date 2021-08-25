إسرائيل تطلق مشروعا في صناعة الطائرات مع الإمارات

أعلنت شركة "إسرائيل لصناعات الفضاء" اليوم، أنها وقعت اتفاقا مع شركة "الاتحاد الهندسية" لتأسيس مصنع لتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن من طراز بوينغ "777-3000 إي آر" في أبوظبي.
وتهدف المنشأة الجديدة، التي ستعمل كمركز صيانة للشركة في أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي على طائرات الشحن الكبيرة.
ويأتي الاتفاق بعد عام من تطبيع الإمارات وإسرائيل للعلاقات بينهما بموجب اتفاقات أبراهام التي تمت برعاية أمريكية.
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