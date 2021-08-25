المغرب : مستعدون لحوار دون شروط مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال، وفقا فى تصريحات نقتلها قناة العربية الإخبارية: "عودة العلاقات مع الجزائر أمر محتوم، معربا عن أسفه لقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية. وأضاف: "المغرب يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه، واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر". وكانت المغرب قد رفضت كل المبررات الجزائرية لقطع العلاقات، فيما قالت وزارة الخارجية المغربية: سنتصرف بحكمة ومسؤولية لتطوير العلاقات المغاربية. من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، ودعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد.

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