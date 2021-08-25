موسكو ترسل 4 طائرات لإجلاء 500 روسى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية: "نظم وزير الدفاع سيرجى شويجو، بالنيابة عن الرئيس فلاديمير بوتين، عملية إجلاء من أراضى أفغانستان بواسطة طائرات نقل عسكرية. فقد تم إجلاء أكثر من 500 شخص من روسيا والدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى (بيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وأوكرانيا".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية فى مطار أوليانوفسك" بروسيا .

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة".