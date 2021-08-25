البرازيل تحت وطأة كورونا .. 30.872 إصابة جديدة و894 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة البرازيلية، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ مرض "كوفيد 19" فى البلاد وصلت إلى 20.615 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 575 ألفًا و742 حالة.

كورونا فى البرازيل

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم فى أعداد الإصابات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة، والثانية بعد أمريكا والهند تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة.