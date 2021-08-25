تقرير: الاستخبارات الأميركية فشلت في تتبع أصل كورونا

قالت صحيفة واشنطن بوست إن الاستخبارات الأميركية فشلت في تحديد منبع فيروس كورونا ولم تستطع تحديد ما إذا كان انتقل فيروس كورونا من مختبر وسط الصين أو من الحيوان إلى الإنسان.

وأضافت الصحيفة أن الاستخبارات قامت بتسليم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم تقريرا سريا وإن من المتوقع أن يتم رفع السرية عنه في غضون أيام لنشر محتويات معلوماته إلى الجمهور وذلك نقلا عن مسؤولين اشترطوا عدم ذكر أسمائهم.

وبينت واشنطن بوست أن التقرير الذي جاء بعد بحث استمر لمدة 90 يوما لم يتمكن من حسم القرار بأصل فيروس كورونا نتيجة عدم توافق آراء الخبراء المختصين رغم تحليل مجموعة من المعلومات الاستخبارية والبحث عن أدلة جديدة.

وكان الرئيس بايدن قد كلف في مايو الماضي الاستخبارات الأميركية بإعداد تقرير عن أصل فيروس كورونا.