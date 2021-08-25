كورونا فى المكسيك .. أكثر 18 ألف إصابة جديدة و940 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، قالت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19" فى البلاد ارتفعت إلى 3 ملايين و249 ألفا و878 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 254 ألفا و466 حالة.

وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

ويواجه البلد الذى يقع فى أمريكا الشمالية موجة جديدة شرسة من جائحة كورونا، حيث وصلت الحالات اليومية إلى مستويات قياسية، كما تخطى عدد الوفيات الرسمى 250 ألفًا.