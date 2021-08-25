فنزويلا.. الفيضانات تقتل 13 شخصا.. ومسؤول محلى: الوضع صعب للغاية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال جيفارا، إن الفيضانات تسببت فى انقطاع الكهرباء بعد أن توقف المحولات بسبب وصول المياه إليها، واصفًا الوضع الحالى الذى تشهده الولاية بأنه صعب للغاية.

وتداول بعض وسائل الإعلام مشاهد يظهر خلالها البيوت والسيارات بعد أن تعرضت للغرق، كما ظهرت الشوارع وقد غمرتها سيول من المياه والطين.