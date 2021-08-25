نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالجامعات والمعاهد بوابة الحكومة المصرية قريباً

نقترب من موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 من التقديم على الجامعات والمعاهد الحكومية، والتي ستعلنها بوابة الحكومة المصرية الرابط الرسمي لخدمات موقع التنسيق والقبول الإلكتروني، حيث من المقرر أن تنتهي فترة استقبال تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تلك المرحلة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، بعدها سيتولى مكتب التنسيق إتمام عمليات الفرز والمراجعة تمهيداً لإعلان نتائج الترشيح الرسمية من خلال نفس الموقع، والبدء في التقديم على تنسيق المرحلة الثانية والجامعات الخاصة.

تنسيق المرحلة الأولى 2021

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سعت منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، إلى تقديم كل المعلومات حول نظام التنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات المصرية، ونشرت تلك المعلومات عبر وسائل الإعلام العامة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما شرحت الوزارة على موقع التنسيق، خطوات التسجيل وكيفية ترتيب الرغبات على حسب الشروط والضوابط وفي مقدمتها قواعد التوزيع الجغرافي، وتواصل الوزارة يومياً متابعة عملية التسجيل الإلكترونية وعدد الطلاب المتقدمين على حسب الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2021.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

أعلن المشرف العام على مكتب تنسيق القبول ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي “السيد عطا”، أنه من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من التقديم على الجامعات الحكومية، عقب انتهاء مرحلة التسجيل وغلق بوابة تسجيل الرغبات بمدة قدرها 72 ساعة، وهو ما يعني بحلول اليوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، وعقب إعلان النتائج سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين على الكليات، والتي تعلن نتائجها في الغالب بعد تنسيق المرحلة الثانية، بعدها تعد النتائج نهائية.

رابط موقع التنسيق بوابة الحكومة المصرية

الاستعلام عن نتائج التنسيق والترشيح للقبول في الجامعات والمعاهد الكومية سيكون موقع مكتب تنسيق القبول على بوابة الحكومة المصرية، أو من خلال المنصة الرقمية الجديدة، وألية الاستعلام ستعتمد على دخول الطالب برقم الجلوس ورقم القيد والبيانات الخاصة بالدخول، ثم معرقة اسم الكلية التي ترشح عليها وفق الخد الأدنى للقبول، وستكون الخطوة الأخيرة هي طباعة بطاقة الترشيح التي تحتوى على كافة البيانات الضرورية.