نتائج بعثات برنامج القبول المباشر www.heac.gov.om القبول الموحد بوزارة التعليم العالي

نتائج بعثات برنامج القبول المباشر www.heac.gov.om في الجامعات الخارجية حسب ما قاموا بالتقديم والتسجيل من قبل في رغباتهم في بوابة القبول الموحد الرئيسية، حيث قامت وزارة التعليم العالي في السلطنة بفتح باب التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية والراغبين في الالتحاق بالجامعات في سلطنة عمان للعام الأكاديمي 2021-2022.

موقع وزارة التعليم العالي

وقد أنهى الطلاب الراغبين في التسجيل في بوابة القبول الموحد في وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان، والراغبين في الالتحاق بركب التعليم الجامعي المتطور، التسجيل الإلكتروني في الموقع في وقت قريب، وبدأت بوابة القبول بإرسال رسائل للطلاب بتحديد مواعيد المقابلات الشخصية في الجامعات التي يتم قبولهم فيها، والذي يستمر حتى 29 أغسطس الجاري، بينما يقوم طلاب الثانوية والديبلوم المسجلين في البوابة والراغبين في الدخول إلى برنامج القبول المباشر للعام الأكاديمي المقبل 2021-2022 التعرف على موعد إعلان النتائج الخاصة بالقبول، وقد قامت وزارة التعليم العالي في بيان مقتضب لها بالأمس بالإعلان عن موعد نتائج القبول الخارجي والذي تقرر له أن يكون الأربعاء 25 أغسطس 2021.

بوابة القبول الموحد بوزارة التعليم العالي

قام الطالب العماني ممن قام بتسجيل رغبات الدخول للجامعات بالانتهاء من التسجيل الإلكتروني عبر بوابة القبول الموحد، حيث تقبل البوابة تسجيلات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الديبلومات المتوسطة للالتحاق بالكليات والمعاهد المخصصة لهم، ويكون للتسجيل في بوابة القبول عدد من الشروط والخطوات التي يجب على الطالب اتباعها، ولهؤلاء الذين انتهوا من التسجيل بنجاح واتبعوا جميع الخطوات المطلوبة يتم اليوم الأربعاء الإعلان عن نتائج بعثات برنامج القبول المباشر ليتم تحديد الجامعات الخارجية التي يلتحق بها هؤلاء الطلاب، حسب عدد المقاعد المتاحة لتبدا الدراسة في أغلب الجامعات مطلع سبتمبر 2021.

نتائج القبول في الخيارات الثانية (قبول المرحلة الثانية)

يتم إعلان نتائج القبول في الرغبات الأولى للطلاب ابتداء من 25 أغسطس 2021 لتبدأ دراستهم في الأول من سبتمبر بينما يكون للطلاب المسجلين بالبوابة والذين قاموا بالتسجيل في خيارات أخرى دون الخيار الأول بمعرفة نتائج القبول لهم في 5 سبتمبر 2021 المقبل، بينما يكون للطلاب الذين قاموا بالتسجيل في خيارات أخرى بالتعرف على النتائج فيما بعد، وقد تأخر الإعلان عن نتائج قبول الطلاب نظرا للإجراءات الاحترازية لفيروس كرونا.