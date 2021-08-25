رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت وشروط وخطوات التقديم

رابط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت، يشغل محرك البحث جوجل عددا كبيرا من المواطنين الكويتين بالبحث عن رابط العمل التي توفرها دولة الكويت لمواطنيها في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة والدول الأخري بسبب انتشار فيروس كورونا، ولذلك اعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت عن فتح باب التسجيل إلكترونيا للحصول على وظائف مناسبة للمواطنين المتقدمين من خلال موقعه الرسمي على شبكة المعلومات العالمية علي أن يكون اخر موعد للتسجيل يوم الجمعة الموافق 3/ 9/ 2021م، وحيث أننا نعمل نحن أعضاء موقع ثقفني على تقديم كافة الخدمات لمتابيعنا الكرام، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا البيان خطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية والية التسجيل وشروطها.

شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت

اعلن ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت عدة شروط لابد من توافرها لدى المتقدم للاستفادة من ديوان الخدمة المدنية، وسوف نعرض لكم ابرز الشروط للتقديم في ديوان الخدمة المدنية عبر النقاط الآتية:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الكويتية.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن لا يكون لديه سجل في التأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون قد مر عام كامل من تاريخ أخر وظيفة تركها سواء فصله منها أو استقالته.

يشترط أن لا يكون مقيد بأحد المراحل الدراسية.

يشترط ألا يقل عمر الحاصل على الثانوية العامة عن 25 عام من تاريخ التسجيل.

متاح التقديم للأرامل والمتزوجين والمطلقين من الجنسين بشرط أن يتناسب المتقدم مع مؤهل الوظيفة المتاحة.

في بداية المر عليك الدخول على الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية عبر الإنترنت.

قم بالضغط على اختيار “الباحثين عن عمل”.

ثم قم بكتابة الرقم المدني في المكان المخصص له ثم انقر على أيقونه متابعة.

ثم قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة كرقم الجوال والبريد الإلكتروني.

قم من التأكد من صحة البيانات ثم قم بتحميل الوثائق المطلوبة واضغط على اختيار “حفظ”.

وأخيرا يتم تأكيد التسجيل من خلال رقم التأكيد الذي سوف يرسل لك في رسالة نصية لجوالك.

خطوات التسجيل في ديوان الخدمة المدنية في الكويت