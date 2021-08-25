وزير الخارجية الجزائرى: نستعد لاستئناف وساطتنا لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال لعمامرة فى مؤتمر صحفى اليوم: "أقف وقفة إعجاب وتقدير واحترام للقيادات السياسية فى مصر والسودان وإثيوبيا، على الرغم من عظمة المشكلة والمصالح المتضاربة، والمواقف التى اتخذت من قبل، بعدما احتكم الجميع إلى القانون والعقل، وعبر عن التزامه بالحل التفاوضى".

واعترف لعمامرة بوجود اختلافات فى الرأى بخصوص جزئيات مهمة، فيما يتعلق بمن يشرف على المفاوضات ومخرجاتها، غير أنه نبه أن الدول الثلاث عبرت عن مواقفها واستعدادها للتجاوب مع الوسطاء وأصحاب النوايا الحسنة الذين يعرضون مساعدتهم عليها.

وأضاف أن الجزائر شعرت بأن البلدان الثلاثة تشجعها على التحرك الفعلى، الذى يبنى على ما تحقق، ومواقف سبق واتفقت عليها الأطراف المعنية، مبينا أن الأمر يتعلق بمسألتين أو ثلاثة لا زالت عالقة فإذا تم الاتفاق بشأنها سيتم التوافق على بقية المواضيع.

وتابع: أملنا أن نسهم فى ذلك التوافق ستكون لنا زيارة للمنطقة عندما نتفق مع الأطراف وتستكمل بعض الإجراءات فى بعض الدول المرتبطة بتشكيل حكومة هنا وهناك وبدء البرلمان الإثيوبى فى العمل، ونحن تحت تصرف الأشقاء فى مصر والسودان وإثيوبيا وأملنا كبير فى نجاح هذه الوساطة.