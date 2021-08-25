أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيس

الوهباني يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بذكرى التأسيستلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبوراس برقية تهنئة بحلول الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر، من الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، ينشر (دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يسعدني أن أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، أعادها الله علينا وعليكم بالخير والبركة والسلام.

كما يسرني أن أرفعها من خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

لقد مثل تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م، تأسيساً لمفاهيم العيش المشترك والشراكة الوطنية، مثلما كان أول محطة لجمع القوى والتيارات الفكرية والسياسية اليمنية على طاولة حوار واحدة، واخراجها من دائرة العمل في الظلام، إلى فناء المؤتمر وواحاته الواسعة لتمارس أنشطتها بشفافية وحرية وأمان.

ونحن نكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم.

اخوكم/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام