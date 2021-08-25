ضمن نادي الزمالك بطولة الدوري المصري بعد فوزه على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد وتوسيع فارق النقاط إلى 6 مع خصمه الأهلي الذي حل في المركز الثاني.

وجاءت أهداف نادي الزمالك بتوقيع أحمد زيزو في الدقيقة الثامنة من المباراة ليردف الثاني اللاعب أشرف عبد الباقي قبل نهاية المباراة بدقائق. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، برصيد 60 هدفا بينما منيت شباكه بـ20 هدفا. وكان قد اعتبر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك "المُجمد" مرتضى منصور، فوز الزمالك بالدوري رد اعتبار له ولأبنائه على حد قوله. وغرد "منصور"، عبر حسابه على "تويتر " قائلاً: " شدوا حيلكم يا أبطال قربتم من حصد بطولة غالية بجهدكم وعرقكم وربنا معاكم إن شاء الله، وتسعدوا جماهيركم". مضيفاً: "سأكون أسعد الزملكاويه بهذا اللقب لأني اعتبره رد اعتبار لي ولأبنائي لأننا من وفقنا في اختيار هؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم ليس في كرة القدم فقط، ولكن في كل الألعاب الجماعية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 13 بتاريخه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.