شروط القرض الميسر من بنك البلاد ومميزاته للمواطن والمقيم، حيث تحرص فئة كبيرة من مواطني المملكة العربية السعودية علي الاستعلام عن شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك البلاد ومعرفة أبرز المميزات التي من الممكن أن يحصل عليها أي عميل في حالة تقديم طلب تمويل للبنك، حيث تعتبر التمويلات الشخصية هي أحد الحلول التي يلجأ إليها بعض المواطنين سواء مواطنين سعوديين أو مواطنين مقيمين علي أرض المملكة، حيث يتم صرف قروض بنك البلاد لعدة أغراض تفيد جميع المواطنين سواء لغرض الزواج أو التعليم أو لسداد بعض الديون التي قد يتعرض لها البعض وغيرها من الأمور الشخصية، وسوف نوضح شروط القرض الميسر من بنك البلاد ومميزاته للمواطن والمقيم.

شروط الحصول علي قرض من بنك البلاد السعودي

يصرف بنك البلاد العديد من التمويلات الشخصية المميزة التي تناسب كل جميع فئات المجتمع من حيث الراتب الشهري أو فترة السداد الخاصة بالتمويل، ولكن يجب توافر الشروط التالية حتي يتم الموافقة علي صرف قيمة التمويل:

يشترط بنك البلاد أن لا يقل سن المتقدم للتمويل عن 18 عام خلال التقديم علي مبلغ التمويل .

يجب أن يمتلك كل عميل حساب جاري في البنك.

يجب أن يكون العميل من العاملين لدي جهة عمل معتمدة لدي بنك البلاد سواء للجهات الحكومية أو الجهات الخاصة.

حتي يتم صرف تمويل ميسر من أي فرع من فروع بنك البلاد يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل السعودي هو 3000 ريال.

يجب أن يكون الحد الأدنى لصرف التمويل للعميل المقيم عن مبلغ 3500 ريال.

مميزات قروض بنك البلاد للعملاء داخل المملكة

تتميز قروض بنك البلاد بعدد من المزايا التي سوف يجدها كل عميل في حلة الحصول علي التمويل الذي يرغب به، ومن أهم المزايا قروض بنك البلاد ما يلي: