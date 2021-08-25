طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة 1443 بالتفصيل

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة ؛ من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير من الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية هي كيفية تمديد تأشيرة خروج وعوده من وإلى المملكة وذلك لكي يتجنبوا المشاكل القانونية والغرامات التي من الممكن أن يتعرضون لها لأن من الجائز انتهاء مدتها والمواطن خارج المملكة وذلك يكون عقبة كبيرة في رجوعهم إلى المملكة مره أخرى ومن ثم فقد قامت المملكة بتقديم خدمة مهمه من الخِدْمَات التي تقدمها للوافدين دائما ألا وهي تمديد تأشيرة خروج وعوده قبل انتهاء موعدها حتى يتمكن المواطن من الخروج والعودة دون أي تعقيدات أو مضايقات قانونية.

تأشيرة خروج وعودة إلى السعودية

تتمثل تأشيرة الخروج والعودة في وثيقة تستخرج من الحكومة السعودية للمواطن الذي يريد الخروج والعودة إلى الأراضي السعودية وتكون لها مدة محددة وفي هذه المدة المحددة يجب أن تكون مفعله ومعمول بها وقد تختلف أنواع التأشيرات في استخراجها؛ وتنقسم التأشيرات إلي عدة أنواع وتتمثل في الآتي:

تأشيرة دخول تخص العمل داخل المملكة العربية السعودية.

تأشيرة دخول تخص أداء مناسك الحج والعمرة.

تأشيرة دخول تخص الزيارات.

فمن الواجب على كل مواطن يريد السفر إلى المملكة العربية السعودية الالتزام بالوقت المحدد ابتداء من تاريخ استخراجها حتى تاريخ انتهائها وذلك تجنبا للغرامات والعقوبات القانونية فقد سمحت المملكة بمد فترة التأشيرة إلى ستة (6) أشهر وقد تزيد الفترة في عدة حالات معينه حسب تقييم الحكومة السُّعُودية لذلك.

المستندات المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج وعودة

يوجد بعض المستندات التي يجب أن يقوم بتوفيرها الشخص عند التقدم لطلب تمديد التأشيرة التي يريد أن يحصل عليها بشكل سريع؛ ومن الأوراق التي يجب أن تتوافر معه ما يلي:

يجب إحضار صورة من الإقامة الخاصة بالمواطن

كما يجب أن يكون جواز السفر الخاص به ساري.

بالإضافة إلي إحضار عدد إثنين (2) من الصور الشخصية بخلفية بيضاء.

بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به.

خطاب تمديد تأشيرة خروج وعوده مسجل فيه اسم المؤسسة التي يعمل بها ما يلي :(اسم الكفيل ، اسم المواطن ، صاحب الطلب).

ويجب أن يقوم الشخص بإحضار خطاب رسمي معتمد من الغرفة التجارية والخارجية.

وبعد أن يستطيع الشخص تجهيز كافة هذه الأوراق يجب عليه الذهاب إلى مصلحة الجوازات؛ والقيام بتقديم طلب الحصول على تأشيرة ثم إحضار نموذج معلومات خاص بالمواطن صاحب الطلب المقيم بالمملكة العربية السُّعُودية ؛ بعدها يتم وضع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة في ظرف ويتم إرساله إلى الجهة المختصة بإقامة المواطن من خلال البريد الإلكتروني؛ ويقوم المواطن بالذهاب إلى سفارة المملكة العربية السعودية الموجودة في بلده لكي يقوم بتمديد التأشيرة مع كافة الأوراق المطلوبة.

طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة

وضعت المملكة العربية السُّعُودية مجموعة من المتطلبات الأساسية اللازمة للحصول على تأشيرة خروج وعوده ومن هذه الطلبات ؛ كما وضعت طريقة معينة يجب إتباعها لتمديد التأشيرة معينة سوف سوف نعرضها في النقاط التالية بشكل مفصل فيما يلي:

يتم تعبئة النموذج الإلكتروني من خلال موقع خدمة التأشيرات الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية.

يتم تصديق الطلب إلكترونياً من جهة العمل أو من خلال الغرف التجارية.

تسجيل تاريخ ورقم الموافقة على الطلب من وزارة الداخلية على التمديد.

يجب أن تكون إقامة صاحب الطلب سارية.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة صحيحة باللغة العربية.

في حالة إذا كان المواطن غير سعودي الجنسية يقوم بإدخال البيانات باللغة العربية أو اللغة التابعة لدولته.

يتم تقديم طلب تمديد تأشيرة الزيارة للزوجات من السِّفَارة في حين تكون الإقامة سارية.

قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص كيفية التقديم على تمديد تأشيرة خروج وعوده للمواطنين الوافدين المقيمين بالمملكة العربية السُّعُودية بكل سهولة وبطريقة مفصلة لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات وذلك من خلال موقع ثقفني.