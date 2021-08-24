البرلمان العربى يدعو الجزائر والمغرب لتغليب علاقات الإخوة ومصالح الشعبين

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان العربى، أنه تابع بقلق بالغ تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الأخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتى تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد فى العلاقات بين البلدين الشقيقين.





وطالب البرلمان العربى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، كل من الجزائر والمغرب بالانخراط فى حوار بناء، لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما فى إطار أخوى عربى. وأكد أن كلٍ من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين فى المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة فى تعزيز التضامن العربى ونبذ الخلافات والفرقة. كما أكد البرلمان العربى على ثقته التامة فى حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن.

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