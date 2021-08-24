مصر.. حلاق يقتل شقيقه ويقطع جثته لأجزاء ويلقيها في القمامة

أقدم "حلاق" مصري على قتل شقيقه الأكبر وتقطيع جثته لأجزاء ووضعها في أكياس وإلقائها في القمامة من أجل سرقته.

وقال مصدر أمني لموقع دوت الخليج إن قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية عبارة عن ساقين لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة حلاقا له معلومات جنائية ومقيما بذات المنطقة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وفق تأكيد المصدر.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر ويعمل حلاقا، ويقيم بذات العنوان، وأن المتهم يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه المجني عليه، وطلب مساعدته إلا أنه رفض، الأمر الذي أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بمحل عمله.

المتهم تابع اعترافاته بأنه عقد العزم على قتل شقيقه الأكبر فقام باستدراجه لشقة قام باستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأكياس بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه واستولى على مبلغ مالي.

وأرشد المتهم عن أماكن إلقائه لباقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة وهي سكينان وحبل بلاستيك، والمسروقات عبارة مبلغ مالي وهاتف محمول يخص المجني عليه، وأنه أنفق باقي المبلغ فـي سداد ديونه.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة المصرية التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، حسبما أكد المصدر الأمني.