تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا للقادمين من خارج السعودية 1443

تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا للوافدين القادمين من خارج السعودية؛ حيث أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة رفع شهادات تطعيم كورونا في تطبيق توكلنا لاعتمادها وتسجيلها في أنظمة الوزارة، وترجع أهمية تسجيل جرعات لقاح كورونا إلى تسهيل إجراءات دخول القادمين من الخارج إلى المملكة، وعدم إلزامهم بالحجر الصحي، والحفاظ على صحة المواطنين من مخاطر تفشي وباء كورونا؛ حيث أن هناك دول ما زالت تعاني من تفشي فيروس كورونا، كما حددت شروط الاستفادة بهذه الخدمة، وكان من أبرزها الحصول على أحد لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة.



تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا

في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل السعودية للحد من تفشي وباء كورونا العالمي، أطلقت وزارة الصحة السعودية خدمة تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا؛ وذلك لتسجيلها في أنظمة الوزارة وعكسها في تطبيق توكلنا، لذلك تساعد خدمة رفع شهادات تطعيم كورونا في تطبيق توكلنا الوافدين من خارج المملكة على سهولة دخول السعودية، وعدم الخضوع لفترة الحجر الصحي، وقد أكدت الوزارة على بعض الشروط الواجب مراعاتها عند اعتماد شهادة تطعيم كورونا في تطبيق توكلنا، كالتالي:

أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة؛ لأن البيانات الخاطئة تتسبب في رفض الطلب.

أن يتوفر هوية وطنية أو هوية مقيم.

ألا يتجاوز حجم المستندات المرفوعة 1MB، وأن تكون بصيغة pdf.

أن تكون شهادة تطعيم كورونا باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة إلى العربية.

أن تكون البيانات واضحة في الشهادة.

يشترط تسجيل اسم اللقاح وتاريخ التحصين ورقم التشغيلة في الشهادة.

طريقة رفع شهادة تطعيم لقاح كورونا في تطبيق توكلنا

تتطلب عملية اعتماد شهادة تطعيم كورونا في توكلنا وتسجيلها في أنظمة وزارة الصحة بالسعودية المرور بالخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لرفع شهادة تطعيم كورونا. النقر على علامة قراءة التعليمات الواردة بالموقع. النقر على أيقونة التالي بنهاية الصفحة. القيام بتحديد ما إذا كان مواطن مقيم أو وافد من خارج المملكة. العمل على تسجيل البيانات المطلوبة. النقر على التالي. القيام بمراجعة البيانات. القيام بتسجيل البيانات الأساسية من الاسم بالعربي والإنجليزي ورقم جواز السفر والبريد الإلكتروني وغيرها. العمل على تسجيل كود التفعيل في المكان المخصص. العمل على تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا من اسم التطعيم وتاريخ الجرعة والدولة. القيام برفع المستندات المطلوبة. النقر بالموافقة على صحة البيانات. النقر على تسجيل الطلب.

المستندات المطلوبة لاعتماد جرعات تطعيم كورونا

حددت وزارة الصحة المستندات المطلوب إرفاقها ضمن طلب اعتماد شهادة تطعيم كورونا في توكلنا، وكانت كالتالي:

وقد أكدت وزارة الصحة على أنه لا يحق تقديم طلب رفع شهادة تطعيم كورونا في توكلنا في حالة وجود طلب قديم، وعادةً ما يتم الرد على الطلب في غضون خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، كما يحق للجنة الطبية رفض الطلب بعد مراجعته أو طلب اشتراطات أخرى.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تسجيل شهادة تطعيم كورونا في توكلنا للقادمين من الخارج 1443.