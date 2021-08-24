كيفية الاشتراك في الدوري السعودي

الاشتراك في الدوري السعودي، ينتظر محبي كرة القدم في السعودية وبالتحديد مشجعي الفرق السعودية المختلفة المباريات القادمة في الدوري السعودي، والذي يشمل المنافسة بين جميع الفرق السعودية في كرة القدم، ويتم مشاهدة مباريات الدوري السعودي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من خلال باقات الاشتراك في الدوري السعودي لمشاهدة كافة المباريات تابعوا معنا لمعرفة طريقة الاشتراك في الدوري السعودي.

كيفية مشاهدة الدوري السعودي

لمن يرغب في معرفة كيف يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي القادمة، من المفترض أنه يتم نقل مباريات الدوري السعودي من خلال مجموعة محددة من قنوات التلفاز التي تختص بنقل المباريات مجانًا بدون رسوم واشتراك مثل قناة SSC وهي قناة تقدم محتواها بجودة SD مجانًا.

أما عن المنصات المدفوعة فهناك منصة شاهد VIP وكذلك جهاز GOBX الذي يقدم المحتوى بجودة HD ويتم الحجز المسبق قبل البدء في المباريات بدايةً من شهر سبتمبر، أما عن باقات الاشتراك في الدوري السعودي في تلك المنصات فهي:

باقة جهاز GOXB المقدم بتقنية HD رسوم الاشتراك الشهرية فهي 74.99 ريال سعودي ومتاحة مجانًا إلى يوم الخامس من شهر سبتمبر. أما عن باقة منصة شاهد VIP بتقنية HD فإن اشتراكها الرسمي الشهري هو 57.99 ريال سعودي.

الاشتراك في خدمة دوري بلس من STC

وتقدم شركة الاتصالات السعودية لجميع عملائها خدمة دوري بلس من أجل مشاهدة مباريات الدوري السعودي باتباع الخطوات التالية:

من خلال رابط خدمة دوري بلس من هنا https://sso2.dawriplus.com/sso2/userOffers.

قم بالتوجه لزر خدمة دوري بلس واختر اشتراك الآن.

بعدها سيقوم الموقع بنقلك لصفحة الخدمة حينها يتم كتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر.

بعد النقر على تبويب التسجيل قم بقراءة التعليمات الموضحة لتفعيل الخدمة.

مباريات الدوري السعودي على SSC

وبما أنه سيتم بث مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC مجانًا إليكم التردد وهو 11747 والاستقطاب عمودي للقمر الصناعي عرب سات، أما عن نايل سات فهو 12523 والاستقطاب عمودي كذلك، وبعد استقبال القناة على التلفاز يمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي وكذلك مباريات السوبر السعودي.