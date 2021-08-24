هل طلاب المرحلة الابتدائية يدرسون عن بعد؟

طلاب المرحلة الابتدائية يدرسون عن بعد، يتساءل العديد والعديد من أولياء الأمور لطلاب المرحلة الابتدائية حول كيفية الدراسة لأبنائهم مع بداية العام الدراسي الجديد القادم، هل ستكون الدراسة عن بعد كما كانت العام الدراسي الماضي أم ستكون الدراسة حضوريًا مثل باقي المراحل التعليمية، وخاصةً أن الأطفال في تلك المرحلة يكون الخوف عليهم أكثر بكثير ومع اقتراب العام الدراسي الجديد تعرفوا على طريقة الدراسة لطلاب الابتدائية في السعودية.

هل الدراسة للمرحلة الابتدائية عن بعد؟

أعلن وزير التربية والتعليم في السعودية عن عودة الطلاب الفصول التعليمية بداية من العام الدراسي الجديد للاعتماد على طريقة التدريس الحضورية بحضور الطلاب إلى الفصول كما كانوا بعد عام كامل من التوقف عن الحضور إلى المدارس، وستكون العودة الحضورية وفق شروط وتدابير وقائية محددة على الجميع الالتزام بها وتطبيقها أهمها أخذ اللقاح المعتمد في السعودية ضد فيروس كورونا، بما في ذلك سيكون نظام الدراسة للطلاب في المرحلة الابتدائية في نفس نظام الدراسة لجميع المراحل التعليمية الأخرى وهو نظام الدراسة الحضورية أي أن الدراسة للطلاب ستكون بحضورهم في الفصول التعليمية مثل باقي المراحل التعليمية، مع مراعاة جميع التدابير والإجراءات الوقائية.

نظام الدراسة الجديد في السعودية

وبعدما قررت وزارة التربية والتعليم السعودية تغيير نظام التعليم المعتاد للنظام الجديد نظام الثلاثة فصول دراسية في مدارس التعليم ما قبل الجامعي، أظهر بعض الطلاب عدم رضاهم عن ذلك النظام بسبب طول مدة الفصل الدراسي، ولكن راعت الوزارة ذلك حيث قد أضافت الكثير من الإجازات الفصلية بكل فصل دراسي من تلك الفصول الدراسية الثلاثة، والهدف من هذا النظام هو تطبيق جزء من رؤية المملكة 2030 في الجزء التعليمي حيث أن النظام لم يتم تغييره في المدة فقط ولكن تم تحديث المقررات التعليمية كذلك، وجاء تقسيم النظام الدراسي الجديد كالتالي: