شروط التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية للمطلقات

قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية للمطلقات، يطلق بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض والتمويلات الشخصية بهدف التخفيف من عبء الحياة على المواطنين ومساعدتهم في سداد الكثير من الديون أو إنشاء مشاريع خاصة بهم لكي يتمكنوا من شراء وسداد احتياجاتهم، ومن ضمن تلك القروض هو قرض الضمان الاجتماعي الذي يقدم للمرأة المطلقة والأرملة وللعديد من الأشخاص الآخرين، تعرفوا معنا على شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات.

قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية

قرض الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يملكون الجنسية السعودية فقط من الأرامل والمطلقات والفئات الأخرى حتى يساعدهم في تقليل ضغوط الحياة المادية الاقتصادية وخاصةً النساء الذين تعرضن لوفاة أزواجهن أو المطلقات، وخاصةً في الفترة الحالية بعد الارتفاع المشهود في أسعار جميع السلع، حيث تصل قيمة تمويل قرض الضمان الاجتماعي إلى 30000 ريال سعودي بدون إضافات، حيث يتبع البنك الشريعة الإسلامية في القروض والتمويلات الشخصية.

شروط التقديم على القرض للمطلقات

وقد جاءت شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات التي أوضحها البنك رسميًا كالتالي:

ضرورة إثبات المرأة لحالتها الاجتماعية سواء الأرملة أو من انقطع عنها زوجها أو طلقها زوجها. دخل الفرد الواحد في الأسرة لا يتعدى ألفي ريال سعودي وإجمالي الدخل لا يتعدى عشرة آلاف ريال سعودي. عمر المرأة المتقدم لا يقل عن 25 عام. عدم وجود مصدر لدخل ثابت. شرط أساسي تقديم الضمانات التي تثبت قدرتها على سداد القسط الشهري للقرض في موعده المحدد.

خطوات التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

ومن خلال الموقع الإلكتروني لموقع بنك التنمية الاجتماعية يتم التقديم على القرض للمطلقات باتباع الخطوات القادمة: