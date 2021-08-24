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الاستعلام عن الإجازات المرضية من منصة صحتي، يرغب العديد من الأشخاص العاملين في وزارة الصحة في بعض الأوقات بمعرفة تفاصيل الإجازات المرضية الخاصة بهم الاستعلام عنها ومواعيدها وعددها، ومن خلال منصة صحتي يمكن لجميع العاملين في القطاع الطبي الاستعلام عن الإجازات المرضية الخاصة بهم ونقدم لكم شرح ملخص عن المنصات الإلكتروني صحتي.فوائد منصة صحتي
تساعد تلك المنصة العاملين في المجال الطبي التوصل بسهولة للإجازات المرضية الخاصة بهم، كما وتستخدم في العديد من الخدمات الأخرى مثل تسجيل المرضى وحالتهم والتأكد من صحة البيانات الخاصة بهم، وكذلك تسجيل المنشآت الصحية والأطباء بها، وأتاحت للأفراد من خلالها خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، لهذا قد قامت وزارة الصحة باعتماد المنصة رسميًا حتى يتم التأكد من صحة ومصداقية جميع العاملين والحالات المرضية التي يعانون منها حتى يرغبون في الحصول على الإجازة المرضية، وتقدم المنصة الكثير من الفوائد الأخرى مثل:
- الإجازة التي يتم الحصول عليها من الخدمة موثقة ومضمونة.
- يتم التحقق من إجراءات المريض بسهولة وسرعة.
- الخدمة متاحة طوال اليوم والأسبوع.
- يسهل ربطها بالأنظمة الأخرى المتعلقة بها.
في الفترة الأخيرة زاد البحث عن منصة صحتي بسبب فوائدها العديدة وكذلك إمكانية الاستعلام عن الإجازات المرضية من خلالها مما يجعل الموظفون في بحث دائم عنها، وللتعرف على الإجازات المرضية من خلال منصة صحتي يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- يتم زيارة رابط منصة صحتي.
- البحث عن أيقونة الخدمات لاختيار زر الخدمات المرضية.
- بعد ذلك يتم النقر على زر الإجازات المرضية وكتابة رقم الخدمة ومن ثم إما كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية والضغط على استعلام.
- لتظهر بعد ذلك صفحة بيانات الإجازة المرضية الخاصة بك ويمكن طباعتها بسهولة.
- حيث يتم طباعة الإجازة المرضية من منصة صحتي من خلال النقر على زر طباعة التقرير وبعد ذلك النقر على تحميل من زر التحميل لتحصل بعد ذلك على استمارة الإجازة المرضية لتقديمها للجهات المختصة.
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الاستعلام عن الإجازات المرضية من منصة صحتي، يرغب العديد من الأشخاص العاملين في وزارة الصحة في بعض الأوقات بمعرفة تفاصيل الإجازات المرضية الخاصة بهم الاستعلام عنها ومواعيدها وعددها، ومن خلال منصة صحتي يمكن لجميع العاملين في القطاع الطبي الاستعلام عن الإجازات المرضية الخاصة بهم ونقدم لكم شرح ملخص عن المنصات الإلكتروني صحتي.فوائد منصة صحتي
تساعد تلك المنصة العاملين في المجال الطبي التوصل بسهولة للإجازات المرضية الخاصة بهم، كما وتستخدم في العديد من الخدمات الأخرى مثل تسجيل المرضى وحالتهم والتأكد من صحة البيانات الخاصة بهم، وكذلك تسجيل المنشآت الصحية والأطباء بها، وأتاحت للأفراد من خلالها خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية، لهذا قد قامت وزارة الصحة باعتماد المنصة رسميًا حتى يتم التأكد من صحة ومصداقية جميع العاملين والحالات المرضية التي يعانون منها حتى يرغبون في الحصول على الإجازة المرضية، وتقدم المنصة الكثير من الفوائد الأخرى مثل:
- الإجازة التي يتم الحصول عليها من الخدمة موثقة ومضمونة.
- يتم التحقق من إجراءات المريض بسهولة وسرعة.
- الخدمة متاحة طوال اليوم والأسبوع.
- يسهل ربطها بالأنظمة الأخرى المتعلقة بها.
في الفترة الأخيرة زاد البحث عن منصة صحتي بسبب فوائدها العديدة وكذلك إمكانية الاستعلام عن الإجازات المرضية من خلالها مما يجعل الموظفون في بحث دائم عنها، وللتعرف على الإجازات المرضية من خلال منصة صحتي يتم تنفيذ الخطوات التالية:
- يتم زيارة رابط منصة صحتي.
- البحث عن أيقونة الخدمات لاختيار زر الخدمات المرضية.
- بعد ذلك يتم النقر على زر الإجازات المرضية وكتابة رقم الخدمة ومن ثم إما كتابة رقم الإقامة أو رقم الهوية والضغط على استعلام.
- لتظهر بعد ذلك صفحة بيانات الإجازة المرضية الخاصة بك ويمكن طباعتها بسهولة.
- حيث يتم طباعة الإجازة المرضية من منصة صحتي من خلال النقر على زر طباعة التقرير وبعد ذلك النقر على تحميل من زر التحميل لتحصل بعد ذلك على استمارة الإجازة المرضية لتقديمها للجهات المختصة.
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