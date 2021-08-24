بايدن يوافق على توصية البنتاجون بشأن أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت سكاى نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن اتخذ بايدن قراره بعد محادثات أجراها مع نظرائه فى مجموعة السبع، فى وقت حذرت حركة طالبان من تمديد مهلة 31 أغسطس، كموعد نهائى لاستكمال عمليات الإجلاء، بحسب المسؤولين الذين لم تكشف أسماؤهم.

وسيعلن الرئيس الأمريكى قراره فى وقت لن تكون هذه المهلة كافية ربما لإجلاء العديد من المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر.

ويبدو أن مجموعة السبع أكدت قرار بايدن، إذ طرح قادتها كـ"شرط أول" على طالبان بعد سيطرتها على البلاد "ضمان ممر آمن" للأفغان الراغبين فى مغادرة البلاد "حتى 31 أغسطس وما بعد"، على ما أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وقال جونسون عبر الشبكات التلفزيونية البريطانية إن "الشرط الأول الذى نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن عليهم ضمان ممر آمن للراغبين فى الرحيل حتى 31 أغسطس وما بعد"، فى ختام قمة عبر الإنترنت عقدها قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

من جانبه، طالب الاتحاد الأوروبى بايدن بتمديد المهلة التى حددها بنفسه، وأعلن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشال أن قادة الاتحاد طلبوا من "أصدقائهم الأمريكيين ضمان أمن المطار ما دام ذلك ضروريا"، فى وقت تمسك الرئيس الأمريكى جو بايدن بمهلة 31 أغسطس.