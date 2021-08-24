المحكمة العليا الموريتانية تؤيد إبقاء الرئيس السابق فى السجن

ورفضت المحكمة، خلال جلستها الاستثنائية، الطلبات التى تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتى شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى «النظر فى الطلبات التى سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».
ويوجد الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبدالعزيز -المتابع قضائيا فى ملفات فساد منذ يونيو الماضى- فى سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضى التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه الرئيس السابق البالغ سبعة وستين عاما اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
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