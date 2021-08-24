بتمويل إماراتي.. رئيس سيشل يضع حجر أساس مستشفى بلاديج

وضع رئيس جمهورية سيشل، وفال رامكالاون، الثلاثاء، الحجر الأساس لمستشفى جديد في جزيرة لاديج تموله دولة الإمارات بتكلفة قدرها 4 ملايين دولار، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال رئيس جمهورية سيشل، خلال مراسم وضع حجر أساس المشروع في جزيرة لاديج؛ ثالث جزيرة من حيث عدد السكان في الأرخبيل، إن الصرح الطبي يمثل علامة فارقة في تاريخ جزيرة لاديج، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها لتمويل هذا المشروع الذي وصفه بـ"هدية تتعلق بالحياة وبروح الإنسان ".

وأكد فخامة رامكالاون، أن العلاقات التاريخية مع دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "أسهمت في تطوير سيشل في شتى المجالات".

وأعرب رامكالاون عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده؛ خاصة في تعزيز جهود القطاع الصحي في مواجهة جائحة "كوفيد ــ 19 " واحتواء تداعياتها على شعب سيشل.

من جانبه، قال أحمد النيادي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى فكتوريا، إن تكلفة بناء المستشفى بلغت حوالي 4 ملايين دولار، مؤكداً حرص قيادة دولة الإمارات على تقديم مختلف أشكال الدعم إلى جمهورية سيشيل الصديقة تماشياً مع سياسات الدولة في مساعداتها الخارجية.

وأضاف "أنه دعماً للعلاقات الوطيدة، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العمل المستمر مع سيشل حتى اكتمال هذا المشروع المهم في الجزيرة التي تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم ".

وأشار النيادي إلى ان مستشفى جزيرة لاديج سينفذ وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية وسيضم غرف طوارئ وأجنحة عمليات ووحدة غسيل كلى إضافة إلى مرافق الأشعة السينية وغيرها.

بدورها، قالت وزيرة الصحة في سيشل، يجي فيدوت " إن هذه اللحظة تاريخية بالنسبة لسكان جزيرة لاديج ويسعدنا أن نحتفل بمرحلة مهمة جداً في تاريخ الخدمة الصحية في لاديج وفي سيشل ككل".

وأردفت أن المستشفى الحالي الذي كان المرفق الطبي الوحيد في الجزيرة انتهت صلاحيته بعدما أدى غرضه عبر 70 عاماً من الخدمة".