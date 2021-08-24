وزير الصحة الألمانى: نشهد حاليا وباء من غير الملقحين

جدة - نرمين السيد - وقال سبان فى تصريحات نقلتها صحيفة ذا لوكال الأوروبية اليوم الثلاثاء: "فى الوقت الحالى، نشهد وباء من غير الملقحين"، مضيفا أن المستشفيات قد تعجز عن استقبال كل الحالات فى أشهر الخريف والشتاء، لأن الكثير من الناس فى ألمانيا لا يزالون غير محصنين ضد كوفيد-19.
وحث وزير الصحة الأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح على تلقى لقاحاتهم فى أسرع وقت ممكن.
وتوقفت عمليات التطعيم فى ألمانيا فى الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف من أن البلاد لن تكون قادرة على اجتياز الأشهر الباردة سالمة.
وتلقى ما يزيد قليلا عن 64% من الأشخاص فى ألمانيا جرعة واحدة على الأقل، و59.2%، تم تطعيمهم بالكامل.
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